Il team Italtrans Racing, leader in Moto2, presenta la nuova line-up con Huertas e Muñoz. Durante un evento dedicato, si sono condivisi ricordi, obiettivi e prospettive future, con la partecipazione del campione uscente e di Diogo Moreira, recentemente passato in MotoGP. L’occasione ha sottolineato l’impegno del team nel consolidare la propria posizione e nel puntare a risultati di rilievo nella stagione in corso.

Il team Italtrans Racing ha alzato il sipario sulla stagione 2026 della Moto2 partendo da una certezza: il titolo mondiale conquistato lo scorso anno con Diogo Moreira, protagonista di un'annata memorabile con la squadra italiana prima di compiere il grande salto in MotoGP con il team Honda Lcr. La presentazione ufficiale si è svolta all'interno di un hangar della sede centrale di Italtrans a Calcinate, in provincia di Bergamo, cuore pulsante dell'azienda di trasporti e logistica che dà il nome alla squadra. A inaugurare la serata è stata Laura Bertulessi, team owner, cofondatrice e amministratore delegato di Italtrans, che ha accolto i numerosi ospiti sottolineando il valore umano e sportivo del titolo appena conquistato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto2, Italtrans Racing punta in alto con Huertas e Muñoz

Leggi anche: Italtrans Racing Team di Calcinate campione del mondo della Moto2

Leggi anche: Il Team Italtrans campione del mondo in Moto2: Diogo Moreira primo iridato brasiliano della storia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Moto2, è l'ora dei campioni: Italtrans Racing Team vuole rimanere al top; Italtrans Racing presenta la livrea e la line-up del 2026 | FP - News - Moto 2; ITALTRANS RACING TEAM MOTO2: CAMPIONI DEL MONDO 2025 IN CARICA IN CARICA PRONTI A SCRIVERE UN NUOVO CAPITOLO NEL 2026; Dopo il titolo iridato 2025, l’Italtrans Racing Team è pronto per un grande 2026 in Moto2.

Italtrans Racing: la livrea 2026 alla base dei nuovi obiettiviNuovi obiettivi per il team bergamasco, chiamato a difendere il titolo piloti conquistato da Moreira la scorsa stagione ... formulapassion.it

Moto2: Canet da Vds, Fantic punta Arbolino o SalacFantic Racing, seconda e terza nel Mondiale Moto2 con Canet e Baltus, cambierà per il 2026: il pilota di punta, Arón Canet, ha scelto di continuare la sua carriera da Marc Vds con un accordo triennale ... sport.sky.it

Huertas leader, Munoz scommessa, Moreira ambassador: Italtrans accende la Moto2 2026 @corsedimoto x.com

Moto2 troppo costosa Livio Suppo lancia l’allarme e propone le moto unificate L’ex manager MotoGP Livio Suppo interviene con parole molto chiare sul futuro delle classi minori del Motomondiale. Per il consulente di Italtrans, il vero problema di - facebook.com facebook