A Velletri, due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di estorsione, in seguito a richieste di denaro e atti di minaccia legati alla presunta perdita di due motocicli. L’indagine ha portato all’arresto delle persone coinvolte, evidenziando un episodio di minaccia e pressione per ottenere benefici economici. La vicenda si inserisce nel contesto delle attività di tutela della sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità locale.

Due fratelli sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di estorsione ai danni di altri due uomini, anch'essi fratelli, a seguito di una vicenda legata alla presunta perdita di due motocicli. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Velletri dopo una complessa indagine coordinata dalla Procura e condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno. I fatti sono avvenuti nel gennaio 2025. Due arresti a Velletri L'origine della controversia: la perdita dei motocicli Le richieste di denaro e le pressioni sulle vittime Le reazioni violente e l'intervento di un terzo fratello Due arresti a Velletri L'operazione che ha portato all'arresto dei due fratelli di 25 e 28 anni è il risultato di un'attività investigativa approfondita coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

© Virgilio.it - Minacce ed estorsione per rivendicare la presunta perdita di motocicli a Velletri, arrestati due fratelli

