Dopo il pareggio tra Milan e Roma, sono emerse critiche sulla prestazione dei rossoneri. In particolare, si evidenzia la mancanza di una chiara visione di gioco, con l’analisi che sottolinea come la squadra sembri agire per tentativi. La sfida ha avuto conseguenze sulla posizione in classifica, allontanando il Milan dalla vetta. Un’analisi che invita a riflettere sulle strategie future della squadra.

L’analisi spietata della sfida tra i rossoneri e la Roma terminata in parità Attacco frontale al Milan, nello specifico a Massimiliano Allegri dopo il pareggio conquistato in casa della Roma che allontana i rossoneri dalla vetta occupata dall’ Inter: “Sembra una squadra che va per tentativi”. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A criticare duramente il Milan è stato il grande ex Fabio Capello. Ecco la sua dura disamina all’indomani l’1-1 dell’Olimpico: “Ieri abbiamo visto quattro squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica, che ha giocato peggio – le sue parole a ‘Radio Anch’io lo Sport’ in onda su ‘Radio 1’ – Il primo tempo è stato rinunciatario, senza una visione di gioco “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, attacco frontale ad Allegri: “Senza una visione di gioco”

El MILAN de ALLEGRI ESTÁ FUNCIONANDO I Las CLAVES de su MEJORÍA

