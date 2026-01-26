Mario Polisano racconta Tito Brandsma | il martire di Dachau e l’uomo della gioia che parla all’Europa di oggi

Mario Polisano racconta la storia di Tito Brandsma, il carmelitano olandese ucciso a Dachau. In un libro, l’autore cerca di andare oltre i fatti, di far emergere l’anima di un uomo che ha scelto di morire per le sue convinzioni. Polisano descrive Brandsma come un esempio di fede e coraggio che può parlare all’Europa di oggi, in un tempo in cui sono ancora attuali le sfide della libertà di pensiero e di coscienza.

Ci sono biografie che non si limitano a raccontare una vita: provano a restituire un'anima. È quello che fa Mario Polisano nel suo lavoro dedicato a Tito Brandsma, carmelitano olandese morto nel campo di concentramento di Dachau, oggi figura sempre più centrale per chi cerca testimonianze di fede, coraggio e libertà di coscienza nel cuore del Novecento. Il libro nasce da un percorso di studio: l'incontro con Brandsma avviene durante un cammino accademico, in un contesto in cui i grandi eventi della Seconda guerra mondiale e l'orrore dei lager diventano materia di ricerca, riflessione e responsabilità.

