Maignan è super Nkunku spento L’errore di Bartesaghi

Nell'ultimo incontro, Maignan si conferma protagonista con interventi decisivi, dimostrando grande sicurezza tra i pali. Nkunku, invece, appare meno incisivo rispetto al solito, mentre Bartesaghi commette qualche errore che può influire sull’andamento della partita. La prestazione del portiere si distingue come elemento positivo, mentre gli altri giocatori mostrano aspetti di miglioramento e attenzione ai dettagli.

MAIGNAN 7,5. Gli tocca essere ben presto reattivo su Koné e soprattutto Malen: gli dice di no in tutte le salse. Braccio di ferro su Celik. TOMORI 6. Soulé parte largo e basso, ma arriva coi giri altissimi: dura, tiene con le cattive. GABBIA 6. Si adatta a un centravanti che svaria e ri-svaria: lo perde, lo recupera, tampona. DE WINTER 7. L’olandese si è guadagnato la fiducia. Dybala è una brutta gatta da pelare, ma nei duelli, c’è. In più disimpegna ed è perfetto sullo 0-1. SAELEMAEKERS 5,5. Lampi immediati, duello con Wesley chiuso in calo. Fischiato dopo 7 gol e altrettanti assist qui l’anno scorso e titolare nonostante il recente risentimento all’adduttore, non rientra per la ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan-Sassuolo 2-1, LIVE Serie A: ancora Bartesaghi! Assist di Nkunku | PMAl 'San Siro' di Milano si affrontano Milan e Sassuolo nella 15ª giornata della Serie A 2025-2026.

