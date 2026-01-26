Lupi a Isera il sindaco | Farò di tutto per salvaguardare i miei cittadini

Il sindaco di Isera ha dichiarato che farà tutto il possibile per tutelare i cittadini, in risposta all’aumento delle segnalazioni di avvistamenti di lupi nel territorio comunale. La presenza di questi animali sta suscitando attenzione e preoccupazione tra la popolazione locale, che si trova a dover affrontare questa nuova situazione. Le autorità monitorano la situazione per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Emanuele Valduga è intervenuto sul tema della presenza di questi carnivori e delle recenti predazioni in zona: "Oltre a noi segnalate anche alla Stazione Forestale di Mori". Quali sono i consigli da seguire “Negli ultimi tempi stanno aumentando in modo significativo le segnalazioni di avvistamenti di lupi sul territorio comunale di Isera. A queste si sono recentemente aggiunti anche episodi di predazione ai danni di bestiame, che stanno comprensibilmente generando preoccupazione tra i cittadini e gli allevatori”. A dire queste parole è stato il sindaco Emanuele Valduga, intervenuto sul tema dei grandi carnivori e sulla questione legata alla sicurezza e alla tutela delle attività in paese.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Argomenti discussi: Lupi a Isera. Il Sindaco: evitate i boschi di notte e cani al guinzaglio; Isera, il sindaco Valduga rassicura i cittadini dopo gli avvistamenti di lupi: Mantenete la calma e agite in modo corretto; Lupi sul territorio di Isera, il sindaco: Priorità alla sicurezza di cittadini e attività sul territorio; Isera, aumentano le segnalazioni di lupi. L'appello del sindaco: Evitate i boschi la notte.

