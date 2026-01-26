Lookman spinge per lasciare l’Atalanta già a gennaio interessa al Napoli Mundo Deportivo
Ademola Lookman desidera lasciare l’Atalanta già a gennaio, cercando una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato, il giocatore sarebbe disposto a svendersi per facilitare la sua cessione. L'interesse del Napoli emerge come una possibile destinazione, ma al momento non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione potrebbe influenzare le strategie di mercato della squadra bergamasca nelle prossime settimane.
Ademola Lookman sta spingendo per lasciare l’Atalanta già in questo mercato di gennaio. Lookman svenduto. Mundo Deportivo scrive: “Una situazione simile a quella dell’estate scorsa, quando alla fine era rimasto in club. Con una grande differenza: nei mesi recenti il suo rendimento non è stato dei migliori e, continuando a cercare una nuova squadra per la sua carriera, il club bergamasco sarebbe disposto ad accettare un’offerta di circa 35 milioni di euro, secondo i media italiani. Mentre in estate il suo prezzo si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, proibitivo per quasi tutte le squadre, questo calo significativo del valore lo rende un’occasione a fine mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
