Lo spettacolo in cui è vietato portare il cellulare nemmeno in modalità silenziosa

Dal 5 febbraio al 15 marzo, STM - Studio Teatro Arcimboldi presenta ‘Next To Normal’, uno spettacolo in cui è vietato portare il cellulare, nemmeno in modalità silenziosa. Questa scelta mira a creare un ambiente di completa immersione e rispetto, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale priva di distrazioni. Un’occasione per riscoprire l’arte dal vivo, in un contesto che valorizza l’attenzione e la concentrazione.

Uno spettacolo senza cellulare, nemmeno in modalità silenziosa. E' questo il nuovo format di STM - Studio Teatro Arcimboldi, il nuovo spazio performativo del teatro, che dal 5 febbraio al 15 marzo ospita 'Next To Normal', spettacolo che rappresenta un autentico punto di rottura nel panorama del teatro musicale contemporaneo. L'opera, altamente innovativa, accompagna lo spettatore nei territori più complessi e profondi della mente umana. Firmato da Tom Kitt (musiche) e Brian Yorkey (libretto e liriche), 'Next to Normal' nasce nel 1998 come un workshop di dieci minuti dal titolo Feeling Electric.

Argomenti discussi: Storie sconcertanti, Dario Vergassola a teatro; Serena Rossi annuncia il suo primo disco; Norma Jeane Baker Mortenson ovvero Marilyn Monroe, lo spettacolo teatrale; Giulia Trippetta: Non sono una moglie perfetta.

Questo spettacolo parla di noi, testimoni della società violenta in cui viviamoA volte gli spettacoli nascono da una forte urgenza personale, chiara, netta e radicale di affrontare un tema, una questione. Altre volte, come dico, a me sta succedendo ultimamente, sono i temi che ... quotidiano.net

