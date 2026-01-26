Lega Pro scatta l' ordinanza di limitazione della vendita di alcol per l' incontro Perugia-Ravenna

In vista della partita di Lega Pro tra Perugia e Ravenna, in programma venerdì 30 gennaio alle ore 20 allo stadio Renato Curi, è stata emanata un’ordinanza di limitazione della vendita di alcolici. La misura mira a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, nel rispetto delle normative vigenti. Si invita il pubblico a rispettare le disposizioni e a partecipare in modo responsabile.

Ecco tutte le aree e vie dove il comune ha previsto dalle 17.30 del 30 gennaio delle limitazioni In occasione dell'incontro di calcio di Lega Pro girone B, Perugia–Ravenna, che si disputerà allo stadio Renato Curi venerdì 30 gennaio alle ore 20.30, secondo le indicazioni della Questura, l'amministrazione comunale ha emanata un'ordinanza sindacale che prevede una regolamentazione della somministrazione di bevande alcoliche nell'area dell'incontro sportivo. "Nell'area limitrofa allo stadio Renato Curi, individuata nell'allegato A dell'ordinanza, è vietata la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 17.

