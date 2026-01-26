Le cipolle di Urbania, coltivate in un anno segnato da una primavera molto piovosa e un’estate calda ma breve, riflettono le condizioni climatiche straordinarie. La stagione ha influenzato la crescita e la qualità di questi ortaggi, rendendo le cipolle un simbolo delle variazioni climatiche di quest’anno. La loro produzione testimonia come le condizioni meteorologiche alterino i tempi e le caratteristiche dei raccolti, offrendo un prodotto unico e rappresentativo di questa stagione.

"Quasi mai come in questo anno 2026 il sale si è mutato così tanto in acqua negli spicchi di cipolla che rappresentano alcuni mesi". Emanuela Forlini ieri mattina, complice l’alta umidità di questi giorni, ha constatato che sulle ‘barchette’ di cipolle per i mesi primaverili e per il mese di settembre il sale era tutto sciolto. E questo, secondo l’antica tradizione, significa una cosa sola: mese umido e piovoso. Anche quest’anno il responso è arrivato puntuale, alle prime ore del mattino di ieri. Come ogni 25 gennaio, a chi le legge le cipolle forniscono i dati sul meteo dell’anno da poco iniziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le cipolle di Urbania. Primavera molto piovosa. Estate calda ma breve

Nessuna regola, molto stile. I nuovi trend Primavera-Estate 2026 per lui da conoscereI trend Primavera-Estate 2026 per lui offrono uno sguardo sulle tendenze che definiranno la stagione.

Leggi anche: Estate di San Martino: il sole scalderà i cieli trentini, ma non per molto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Meteo delle cipolle: come sarà il 2026? Ecco cosa dice la tradizione popolare / Video; Le cipolle di Urbania e il meteo per il 2026: sarà un anno pieno di pioggia, tanto ma tanto caldo ad agosto; Barometro delle Cipolle di Urbania: il 2026 sarà un anno instabile e piovoso; Le previsioni meteo delle cipolle di Urbania.

Sarà un 2026 da fulmini e acquazzoni: ecco le predizioni meteo delle cipolleURBANIA Le cipolle di Urbania hanno disegnato la meteorologia del 2026, l’anno appena iniziato e che verrà: preparate ombrelli e impermeabili, sarà un ... corriereadriatico.it

Le previsioni meteo delle cipolle di Urbania per il 2026E si preannuncia un anno abbastanza umido e piovoso, specialmente nei mesi invernali, primaverili e di settemb ... ilrestodelcarlino.it

Barometro delle Cipolle di Urbania: il 2026 sarà un anno instabile e piovoso - facebook.com facebook

Le #cipolle di #urbania e il meteo per il 2026: sarà un anno pieno di pioggia, tanto ma tanto caldo ad agosto x.com