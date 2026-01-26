Le Brooks Hyperion Max 3 meritano tutta la stima che si stanno conquistando?

Le Brooks Hyperion Max 3 sono una scelta apprezzata tra gli appassionati di corsa, grazie alle loro caratteristiche tecniche e al comfort offerto. In questa guida, analizzeremo i punti di forza di queste scarpe, valutandone prestazioni e qualità. Scopriremo se rappresentano un’opzione valida per chi cerca affidabilità e innovazione nel mondo delle calzature sportive.

Ho sempre considerato Brooks una marca di scarpe "sicura" che piace a quasi tutti i corridori, specialmente ai principianti. Hanno perfezionato le caratteristiche di base e modelli come Glycerin sono sempre stati molto apprezzati per la loro struttura resistente e affidabilità. Tuttavia, sebbene le scarpe Brooks fossero affidabili, non erano mai modelli che potessero stupire o rivoluzionare la categoria. Di conseguenza, rimanevano molto indietro rispetto ad altri grandi marchi del settore, per quanto riguarda l'intersuola e la schiuma che determina in gran parte la sensazione della scarpa durante la falcata.

