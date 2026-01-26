La Preside streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

. Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La Preside, la nuova serie Rai con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

