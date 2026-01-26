La collezione Gucci è ora disponibile nei negozi, offrendo pezzi distintivi per arricchire il proprio stile. Scopri i nostri preferiti, scelti con cura per rappresentare l’eleganza senza tempo del marchio. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono selezionati dai nostri editor; acquistando tramite i link, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione.

In attesa del debutto in passerella durante la prossima Milano Fashion Week femminile, la prima collezione di Gucci firmata da Demna è finalmente arrivata nelle boutique della maison fiorentina. Compresa quella online. Un guardaroba completo ideato dal direttore artistico, che da quando ha preso le redini del brand a marzo dello scorso anno ha già presentato due collezioni. La prima, ribattezzata La Famiglia, reinterpreta alcuni dei codici del marchio attraverso la lente di Demna, tra borse, scarpe e tutto quello che vi potrebbe servire per dare un tocco in più al vostro look.

© Gqitalia.it - La Famiglia di Gucci è finalmente arrivata nei negozi, ecco i nostri pezzi preferiti per entrare a farne parte

Gucci svela La Famiglia, l'audacia di Demna reinventa il lussoPresentata per la prima volta a settembre, la collezione riflette la ricerca di Demna sugli archivi della maison attraverso epoche diverse, anticipando il percorso verso la sua visione che sarà svelat ... it.fashionnetwork.com

Gucci, la prima campagna di Demna riunisce «La famiglia»Da Gucci sono affari di famiglia. Che è il nome della collezione (seasonless, La famiglia, ndr), da oggi disponibile in negozio, scelto anche per la prima campagna by Demna. Scattata da Catherine Opie ... milanofinanza.it

