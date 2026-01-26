La danse du pied - Apriti alla gioia
Il 1 febbraio alle ore 16.30, nell’ambito della Rassegna Teatrale
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Domenica 1 Febbraio ore 16.30 andrà in scena "" Di Monsieur David – Compagnia Feet Theatre Company, Con Monsieur David, Federica Gumina.Un’antica cantina dei nonni. Una scatola con su.🔗 Leggi su Romatoday.it
La danse du pied - apriti alla gioia - Bejjing international Puppet Festival - Pechino 2024
Monsieur David in scena al teatro Tor Bella Monaca con La danse du piedDa giovedì 14 a sabato 16 aprile ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca arriva La danse du pied, uno spettacolo sognante, comico e romantico in un viaggio di leggerezza e armonia per tutte le età. Dopo l ... romatoday.it
