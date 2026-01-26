Juventus Women Parma 3-0 | Bonansea-Vangsgaard-Godo le bianconere tornano a segnare

La Juventus Women ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Parma nell’undicesima giornata di Serie A Women. Le reti di Bonansea, Vangsgaard e Godo hanno contribuito a consolidare il risultato. Di seguito si presenta una sintesi della partita, con dettagli su moviola, tabellino e cronaca live.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. Juventus Women Parma 3-0: sintesi e moviola. 82? Gol Godo – Appena entrata, al primo pallone toccato. Pennella in rete su punizione dove Ceasar non può arrivare 77? Gol Vangsgaard – Messa in porta da Girelli, batte Ceasar con il destro 65? Tiro Bonansea – Bello scambio con Schatzer, poi destro a cercare il secondo palo.

