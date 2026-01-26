Jonathan David sta prendendo le misure del suo percorso. Alcuni atleti maturano rapidamente, altri invece necessitano di tempo per comprenderne le sfumature. È un processo di adattamento e crescita, fondamentale per definire la propria identità sportiva e personale. Solo attraverso questa fase di osservazione e sperimentazione si può arrivare a esprimere il massimo potenziale, costruendo un cammino solido e consapevole.

C'è chi nasce pronto e chi invece ha bisogno di tempo per esserlo. Tempo per capire cosa ha attorno e come muoversi per trovare una dimensione in quello che lo circonda. Chi non nasce pronto non sempre riesce a comprenderlo, perché difetta, in un modo o nell'altro, dell'arte di arrangiarsi, che altro non è che la capacità di trovarsi in immediata sintonia con quel pezzo di mondo che ti osserva e quindi ti giudica. Chi non è nato pronto patisce gli sguardi, si arrovella per provare a trovare il modo di modificare i giudizi. Jonathan David non è uno che è nato pronto, è manchevole del dono della capacità di calarsi immediatamente in una novità, della velocità di comprensione delle dinamiche di gruppo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Jonathan David sta prendendo le misureIl talento non sempre si presenta pronto all’uso: a volte osserva, misura e aspetta il momento giusto per mostrarsi. Prendete per esempio l'attaccante della Juventus ... ilfoglio.it

David via già a gennaio, ribaltone di fine mercato: proposta irrinunciabileIl canadese è partito male in bianconero, ma si sta riprendendo e la Premier va all’assalto: è già stabilito ... calciomercato.it

L'errore dal dischetto contro il Lecce poteva condannare definitivamente Jonathan David ad una stagione da dimenticare Luciano Spalletti ha deciso di dargli ancora fiducia e il canadese ha risposto alla grande 3 gol nelle ultime 4 partite di Serie A, l'ulti - facebook.com facebook

Luciano Spalletti conferma l'idea di Damien Comolli: Jonathan David andava solo aspettato. La #Juventus non ha mai perso la fiducia, centrale la gestione di Luciano Spalletti Il tecnico è chiaro: "serve anche un 9 con altre caratteristiche alla Hojlund" x.com