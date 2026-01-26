Japan project Mijazaky - Hisaishi - Kitano

Il Japan Project Mijazaky, ideato da Mike Zonno, è un omaggio al cinema giapponese e ai suoi protagonisti. Attraverso le composizioni di Joe Hisaishi, il concerto celebra le opere di Hayao Miyazaki e Takeshi Kitano, due figure emblematiche del panorama cinematografico nipponico. Un appuntamento che unisce musica e cinema, offrendo al pubblico un’esperienza intima e riflessiva sulle immagini e le melodie che hanno segnato un’epoca.

Pensato da Mike Zonno, questo concerto è una dichiarazione d’amore per il cinema giapponese ed in particolare per questi due straordinari creatori di immagini che sono Hayao Miyazaki e Takeshi Kitano e per il loro appassionato compagno di strada Joe Hisaishi autore delle musiche per queste immagini. La musica di questo pianista e compositore giapponese è stata infatti il supporto ideale sia per il mondo realfantastico dei film d’animazione di Miyazaki che per quel cupo e tenero mondo che Kitano ha costruito con il suo cinema. L’eco di un mondo classico incastonato nei suoni della tradizione nipponica sono la cifra stilistica che ha decretato il grande successo di questo compositore.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su japan project New Standard Japan Leather Project a Pitti Uomo 109: sostenibilità e artigianalità nella pelletteria giapponese. Japan Days for Christmas La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su japan project Argomenti discussi: Bari | JAPAN PROJECT Mijazaky - Hisaishi - Kitano. Miyazaki & Hisaishi: Un vento di note tra i fotogrammiDomenica 22 Novembre alle 17.30 presso WOW Spazio Fumetto – Museo del fumetto di Milano, Premium Cinema presenta: Miyazaki & Hisaishi: Un vento di note tra i fotogrammi. Un appuntamento speciale ... fantasymagazine.it On Wednesday, December 17th, we had the pleasure of welcoming renowned Japanese journalist Shinichi Ekko to NOPE Engineering’s HQ, who traveled all the way from Japan to take a closer look at the Grassi 044s. project. A valuable and in-depth discussi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.