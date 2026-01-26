Ismajli infortunio ai flessori della coscia destra | l' esito degli esami

Ismajli ha subito un infortunio ai flessori della coscia destra durante l’allenamento. Gli esami hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale. La sua condizione richiede attenzione e monitoraggio per valutare i tempi di recupero. La squadra seguirà con cura l’evoluzione della situazione, garantendo il supporto necessario per il difensore albanese.

"Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio". Con questo comunicato il club granata ha spiegato l'entità del problema fisico accusato dal difensore albanese nella sfida di sabato scorso contro il Como. Al 20' della prima frazione di gioco, l'ex centrale difensivo dell'Empoli si era accasciato a terra richiamando l'attenzione della panchina e toccandosi la coscia.

