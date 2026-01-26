In questa settimana di Eurolega, One Team promuove il valore dell'inclusione e dell'unità attraverso il tema del lavoro di squadra. Club, giocatori e tifosi condividono un obiettivo: utilizzare il basket come strumento di cambiamento sociale. Queste iniziative sottolineano l'importanza della collaborazione e del rispetto reciproco, evidenziando come lo sport possa contribuire a costruire una comunità più inclusiva e solidale in tutta Europa.

Inclusione, unità e comunità: con l'edizione 2026 torna One Team, l'appuntamento di Eurolega ed Eurocup con le iniziative di responsabilità sociale di Euroleague Basketball che riuniscono club, giocatori e tifosi di tutta Europa in nome dell'impegno comune a usare il basket come forza per un cambiamento sociale. L'appuntamento quest'anno è dal 26 al 30 gennaio, in occasione della 25ª giornata di Eurolega e del 16° turno di Eurocup, questa settimana. Il tema di questa edizione è "The Power of a Team", riflettendo il valore fondamentale di One Team che è il lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inclusione e unità, in Eurolega è la settimana delle iniziative di One Team

Approfondimenti su one team

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su one team

Argomenti discussi: La ruota dell’inclusione: un progetto di Coesione sociale dedicato ai giovani per una comunità più unita; Cohousing, inclusione e sostenibilità ambientale; Napoli Città Sicura: gazebo e unità mobili in 4 piazze per la sicurezza sul lavoro; Milano Cortina 2026: svelato il percorso della fiamma paralimpica.

Inclusione e unità, in Eurolega è la settimana delle iniziative di One TeamIl tema di quest'anno è il lavoro di squadra: per club, giocatori e tifosi di tutta Europa l'impegno comune di usare il basket come forza per un cambiamento sociale ... gazzetta.it

La nuova inclusione è legge. Cosa cambia in concreto?Il 16 maggio scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale otto decreti legislativi attuativi della Buona scuola, che concretizzano quanto previsto dalla legge nelle deleghe al governo. Tra di ... disabili.com

Reyer Venezia. Ramzuto · Vida Loca. It’s One Team Games Week and LeoRey can’t wait to play are you ready 01/28 PalasportTaliercio #WeAreAllOneTeam #PowerOfTeam - facebook.com facebook

BWT Alpine Formula One Team presenta la nuova monoposto A526 x.com