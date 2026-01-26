La donna, alla 26ª settimana di gravidanza, si interessa sempre di più al lavoro sul pavimento pelvico. La dottoressa spiega che si tratta di esercizi specifici che aiutano a rafforzare questa zona, importante per affrontare meglio il parto e recuperare più rapidamente dopo. La futura mamma chiede chiarimenti e si informa su come prendersi cura di questa parte del corpo durante tutto il periodo di gestazione.

Buongiorno dottoressa, sono alla 26ª settimana e ormai si sente sempre più parlare di pavimento pelvico e del prendersene cura. Volevo sapere in modo specifico in cosa consiste esattamente il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza? È davvero utile anche in vista del parto e del post parto? Buongiorno, il lavoro sul pavimento pelvico in gravidanza è estremamente utile sia in preparazione al parto sia nel periodo post-partum. Durante la gravidanza, questi tessuti sono sottoposti a un importante sovraccarico a causa dell’aumento di peso dell’utero e, durante il travaglio, devono affrontare significative modifiche strutturali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Video 2 - Propriocezione del pavimento pelvico in gravidanza e respirazione

