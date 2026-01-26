Il sindaco Michele Conti ha annunciato un rimpasto nella sua giunta comunale di Pisa, con la sostituzione di due assessori. La modifica avviene senza alterare gli equilibri della coalizione di centrodestra, mantenendo stabile l’attuale assetto amministrativo. La scelta mira a rafforzare l’azione amministrativa e a rispondere alle esigenze di servizio della città.

Pisa, 26 gennaio 2026 - Rimpasto nella giunta di centrodestra del Comune di Pisa. Il sindaco Michele Conti ha deciso di sostituire due assessori con altrettanti innesti senza intaccare gli equilibri della coalizione. Escono l'assessore all'ambiente Giulia Gambini (Fdi) e la collega con delega al decentramento amministrativo Gabriella Porcaro, della lista civica Pisa al centro ispirata dallo stesso Conti: al loro posto Elena Del Rosso e il civico Amanuel Sikera, con le stesse deleghe. "La scelta - spiega il primo cittadino in una nota - nasce dalla volontà di imprimere nuova energia all’azione amministrativa in una fase decisiva del mandato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il rimpasto è servito, Conti cambia due assessori

