Giornata Internazionale dei LEGO | l’Italia diventa un capolavoro in miniatura

Il 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dei LEGO, un’occasione per riflettere sulla storia e l’evoluzione di uno dei giochi più amati al mondo. Questa giornata invita a riscoprire come i mattoncini abbiano saputo unire creatività e ingegno, contribuendo a sviluppare abilità e immaginazione di generazioni di bambini e adulti. Un momento per apprezzare l’arte del costruire in miniatura, anche attraverso il nostro Paese.

Mercoledì 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dei LEGO, un appuntamento che diventa l'occasione perfetta per raccontare l' evoluzione di uno dei giochi più iconici di sempre. Un universo fatto di mattoncini che, nel corso dei decenni, ha saputo superare confini geografici e generazionali, trasformandosi in un vero linguaggio universale della creatività. Dalla Danimarca al mondo. LEGO nasce in Danimarca nel 1932 e il suo nome deriva dall'espressione danese LEg GOdt, ovvero " gioca bene ". Da allora, il brand è cresciuto fino a diventare un fenomeno culturale globale, fondato su valori come immaginazione, condivisione e libertà espressiva. Giornata Internazionale dei LEGO, l'Italia in mattoncini a GardalandIl 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dei LEGO, un'occasione per raccontare l'evoluzione di uno dei giochi più iconici di sempre, capace di attraversare generazioni, linguaggi e passioni ... Lego, mercoledì 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale: a Gardaland ricostruito anche il Bosco Verticale di MilanoLa riproduzione all'interno del Legoland Water Park Gardaland, un'area di 15.000 mq che comprende Miniland, dove l'Italia prende forma attraverso oltre 100 riproduzioni di città, monumenti e simboli d ...

