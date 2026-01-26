Furto in un' azienda edile lo sfogo dei proprietari | Fate i conti con la vostra coscienza

Nella notte, un furto ha interessato un’azienda edile a Montecorvino Rovella, con ignoti che si sono introdotti e hanno rubato attrezzature senza lasciare tracce. I proprietari esprimono il loro disappunto, invitando a riflettere sulla responsabilità e sulla sicurezza. Un episodio che solleva ancora una volta la questione della tutela delle imprese e della prevenzione dei reati sul territorio.

E' ancora allarme sicurezza a Montecorvino Rovella. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all'interno di un'azienda edile riuscendo a portare via diverse attrezzature e a fuggire senza lasciare tracce. I proprietari hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. "Ai ladri auguriamo lunga vita e di poter vivere serenamente, anche se ledendo le altre persone – scrivono sui social - Prima o poi ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. La vostra povertà d'animo potrà portarvi qualche centinaio di euro, ma non toccherà i valori, i sacrifici e la dignità di chi lavora onestamente".

