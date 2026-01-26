Furto all' istituto comprensivo Mozzillo il sindaco | Ora le telecamere

Nella città di Agropoli, l’istituto comprensivo “Mozzillo” di piazza Paolo Serra è stato oggetto di un altro furto. Il sindaco ha annunciato l’installazione di telecamere di sorveglianza per rafforzare la sicurezza e prevenire ulteriori episodi simili. La situazione evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare gli spazi pubblici e scolastici della comunità.

Durante le ore notturne, alcuni malviventi si sono introdotti nel plesso scolastico riuscendo a sottrarre diversi beni, tra cui alcuni prodotti alimentari Ancora un furto ad Agropoli: l'istituto comprensivo "Mozzillo" di piazza Paolo Serra è stato nuovamente preso di mira dai ladri. Durante le ore notturne, alcuni malviventi si sono introdotti nel plesso scolastico riuscendo a sottrarre diversi beni, tra cui alcuni prodotti alimentari.

