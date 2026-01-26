Fine vita l' Associazione Coscioni | Se mio marito l' avesse saputo forse non si sarebbe impiccato

Caterina, vedova di Ezio, malato di SLA, interviene in un video dell’Associazione Luca Coscioni per evidenziare la carenza di informazioni sui diritti di fine vita. La testimonianza sottolinea l’importanza di un’adeguata consapevolezza e di un supporto informativo per le persone affette e le loro famiglie, affinché possano affrontare con maggiore serenità le scelte in momenti delicati come quello della fine della vita.

Caterina, 66 anni, della provincia di Torino, vedova di Ezio, 69enne, malato di SLA, nel video appello rivolto al Ministro della Salute e realizzato dall’ Associazione Luca Coscioni, denuncia la mancanza di informazioni sui diritti di fine vita. A Ezio la SLA era stata diagnosticata quando non aveva ancora gravi problemi motori. Nei mesi successivi, però, la malattia era peggiorata rapidamente. Quando i medici gli avevano prospettato la necessità di tracheotomia e la dipendenza da un respiratore artificiale, Ezio aveva detto di non voler vivere in quelle condizioni. Nessuno gli aveva spiegato l’esistenza delle alternative previste dalla legge, come un percorso palliativo con anche sedazione profonda oppure l’aiuto medico alla morte volontaria da parte della ASL. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Fine vita, la denuncia di Caterina: Se mio marito l'avesse saputo forse non si sarebbe suicidato

