Femminicidio Federica i motivi del suicidio dei suoceri in un biglietto

Il femminicidio di Federica Torzullo ha scosso l’opinione pubblica, portando alla luce le dinamiche familiari e le motivazioni dietro il tragico gesto. In un biglietto, i genitori del marito, coinvolti nel caso, hanno spiegato le ragioni che li hanno spinti al suicidio. Questo episodio solleva riflessioni sulla violenza di genere e sulle conseguenze di un contesto familiare complicato.

Il femminicidio di Federica Torzullo. In un biglietto, i motivi del suicidio dei suoceri, genitori del marito omicida. Trovati impiccati nel giardino della loro abitazione la madre e il padre di Carlomagno, reo confesso per l'omicidio della moglie. I coniugi avrebbero spiegato le motivazioni in una lettera all'altro figlio. Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sarebbero dovuti comparire davanti agli inquirenti, a Civitavecchia, nei prossimi giorni, invece sono stati trovati morti, impiccati, nel giardino della loro villa. Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Sorvegliato a vista, in carcere, il marito Claudio Carlomagno, dopo aver saputo del suicidio dei genitori, schiacciati da pressioni e odio social. Il paese è ancora sotto shock per l'accaduto.

