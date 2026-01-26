Ep 6 – Una persona su sei

L'infertilità riguarda circa una persona su sei nel mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. Questa condizione implica difficoltà nel concepire, sia per gli uomini sia per le donne. Comprendere cosa comporta questa sfida permette di affrontarla con maggiore consapevolezza e sensibilità, evidenziando l'importanza di un'adeguata informazione e di un sostegno adeguato per chi ne è colpito.

Sono quelle che nel mondo hanno problemi di infertilità, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità: cosa significa non poter generare, come uomini e come donne? Emanuela Marchiafava ha 57 anni, ha fatto tanti lavori diversi, ha avuto anche incarichi politici, oggi lavora al Post, e a lungo ha sofferto di infertilità. La prima volta in cui ha pensato di voler fare dei figli aveva 32 anni; quando ha deciso di smettere di provarci ne aveva 43. In quegli undici anni l’impossibilità di generare ha permesso a Emanuela di osservare le aspettative che abbiamo sul nostro corpo — su come dovrebbe funzionare, apparire, reagire agli stimoli — e la delusione di quelle aspettative, che ci può far sentire molto fragili: «Ti senti di vetro», dice Emanuela, «ti senti una macchina rotta». 🔗 Leggi su Ilpost.it

