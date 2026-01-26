Negli ultimi dodici mesi, la quotazione in Borsa della Ferrari ha subito un calo del 30%, suscitando preoccupazioni tra gli investitori. Questa situazione si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà finanziarie, che coinvolgono anche altre realtà gestite da John Elkann, tra cui la Juventus. Analizzare le cause di questa diminuzione e le sue implicazioni è importante per comprendere il momento attuale delle aziende sotto la sua direzione.

Non è solo la Juventus ad essere un disastro finanziario. John Elkann sta rovinando anche la Ferrari, e non solo in senso strettamente sportivo. Lo scrive Il Fatto Quotidiano: “un declino in Borsa che sem­bra inar­re­sta­bile: le azioni hanno perso il 30% negli ultimi dodici mesi”. Elkann sta rovinando anche la Ferrari. Si legge sul Fatto: “Il 3 gen­naio scorso i due azio­ni­sti prin­ci­pali, Exor gui­data da John Elkann e la fami­glia di Piero Fer­rari, hanno annun­ciato di aver fir­mato il rin­novo per tre anni del patto di con­sul­ta­zione in vigore da dieci anni che uni­sce il 32% del capi­tale (il 21,3% è pos­se­duto dalla hol­ding di Elkann, il 10,7% dal figlio di Enzo, il fon­da­tore dell’azienda). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elkann sta rovinando (anche) la Ferrari: -30% in Borsa nell’ultimo anno grazie a lui

