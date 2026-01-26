Discariche abusive sui Colli Tifatini | Attentato all' ambiente così diventano la nuova Terra dei Fuochi

Le discariche abusive sui Colli Tifatini rappresentano un grave problema ambientale e di salute pubblica. Secondo il Wwf di Caserta, gli episodi di abbandono di rifiuti in questa zona costituiscono un vero e proprio attentato all’ambiente, rischiando di trasformare l’area nella nuova Terra dei Fuochi. È importante intervenire per tutelare il territorio e promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti.

“Un vero e proprio attentato all’ambiente e alla salute pubblica”. Così il Wwf di Caserta definisce i recenti episodi di abbandono di rifiuti che hanno interessato i Colli Tifatini. Uno scempio fatto di pneumatici, eternit, scarti tessili ed edili abbandonati lungo strade e sentieri collinari. Vere e proprie discariche che vengono segnalate dai cittadini al Wwf che poi provvede a inoltrare l’allarme alle autorità competenti. “In più occasioni il Comune di Caserta è intervenuto tempestivamente per la bonifica dei siti, ma – sottolinea il Wwf – non basta”. Il timore è che l’intensificazione dei controlli nelle aree storicamente colpite dalla Terra dei Fuochi stiano spingendo i criminali a spostare i traffici illeciti verso zone ritenute più “sicure”, come Caserta Vecchia e Castel Morrone.🔗 Leggi su Casertanews.it

