Di fronte a momenti di dolore e delusione, è naturale cercare risposte e conforto. La fede può offrire un sostegno, ricordando che Dio, pur non sempre intervenendo come ci aspettiamo, si prende cura dei cuori feriti. Questa riflessione esplora come, nella sofferenza, si possa trovare un senso di speranza e di guarigione, affidandosi alla presenza divina anche nei momenti più difficili.

Quando una delusione spezza il cuore o un amore si sgretola, la prima tentazione è puntare il dito contro il Cielo. Ci sentiamo traditi da Dio, a cui imputiamo il nostro dolore, e finiamo per allontanarci proprio dall’unica sorgente capace di guarirci. Questo è uno degli errori più grandi che possiamo fare perché Dio non ci punisce e non permette mai che noi soffriamo senza mai riuscire ad avere una consolazione. Spesso non ce ne accorgiamo ma Lui è lì, accanto a noi, che ci tende la mano e ci offre anche la sua spalla per piangere. La consolazione è possibile anche trovarla in alcuni passi della Sacra Scrittura che, spesso, non consideriamo come tale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Dio non dimentica il tuo dolore: ecco come interviene per guarire un cuore ferito

Come guarire un cuore spezzato

