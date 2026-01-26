Dall’Antico Egitto al nails salon farsi le unghie non è un capriccio

Dall’Antico Egitto ai giorni nostri, la cura delle unghie ha una lunga storia. Dall’uso dell’henné sotto le piramidi allo smalto rosso dell’Ottocento, le tecniche e i colori si sono evoluti nel tempo. Oggi, tra innovazioni e tradizione, la manicure rappresenta un modo per esprimere stile e cura personale, senza più considerarla un semplice capriccio.

Sotto le piramidi le si tingeva con l'henné, nell'Ottocento domina lo smalto rosso. Oggi ci sono nuovi colori e soprattutto nuove tecniche. Ma ogni tanto è consigliabile un periodo di «riposo». Pochi giorni fa Cecilia Rodríguez ha confidato sul suo profilo Instagram che ha lasciato la sua bimba poche volte, per andare a lavorare o a farsi le unghie. Sono molte le influencer che anziché citare il farsi le unghie, trasformano la seduta al nails salon in un vero e proprio contenuto audio e video da mostrare ai follower. E dunque plauso a Cecilia anche per aver detto «farmi le unghie». Ormai l'incipit del making of della nuova manicure è l'orripilante «Sono andata a farmi le unghiette».

