Quest’anno, il festival presenta un’ampia varietà musicale, con artisti da Patty Pravo a Fedez, passando per Renga e Masini. In anteprima abbiamo ascoltato le canzoni dei 30 big in gara, tra tematiche di amore, esplorazione del sé e stili diversi, dal rap al country. Carlo Conti sottolinea la diversità musicale di questa edizione, offrendo un panorama che spazia dal pop al napoletano, con un coinvolgimento leggero e spontaneo.

A more, amore, amore. E poi esplorazione del sé, infantile e adulto. Pochissimo l’impegno. Ma Carlo Conti ha affermato che quest’anno c’è grande varietà musicale, e in effetti si passa dal rap, al country spudorato, al pop, al melodico e al napoletano. C’è un pezzo vincente al primo ascolto? Probabilmente il più riuscito e irresistibile è Che fastidio! di Ditonellapiaga, e per qualità canora (solo masiniana ) il pezzo di Masini e Fedez: Male Necessario. Buonissimi ritmi ballabili, invece, da Luché, Sal da Vinci e Dargen. Attenzione poi a Eddie Brock, la sua Avvoltoi è uno canzone fatta molto bene che potrebbe riservare sorprese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Patty Pravo a Renga, da Saul da Vinci a Fedez e Masini, abbiamo ascoltato in anteprima le canzoni dei 30 big in gara

Sanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara pronti a emozionare il pubblico.

Sanremo 2026 si avvicina con entusiasmo, portando grandi aspettative e novità.

