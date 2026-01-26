Da febbraio si rinnova la sanità a Roma e nel Lazio

Da febbraio 2026, a Roma e nel Lazio, saranno introdotte importanti modifiche nel settore sanitario. Il presidente della regione, Francesco Rocca, ha approvato nuove delibere che riguardano la validità delle ricette e la rete dei laboratori di analisi. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi sanitari, garantendo un funzionamento più efficace per cittadini e operatori.

Roma e il Lazio si preparano a una svolta nell’ambito sanitario, con tanti cambiamenti. Il presidente della regione Francesco Rocca, con delega alla Sanità, ha varato a fine 2025 delle delibere che rivoluzionano la validità delle ricette e la rete dei laboratori di analisi, a partire dal 1° febbraio 2026. Fra gli obiettivi principali, il taglio delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse. Nuove scadenze ricette: urgenze prenotabili in 10 giorni. Le ricette elettroniche (per le prime visite specialistiche e gli esami) legheranno la loro durata alla classe di priorità, per accelerare le prenotazioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it Sanità a Roma nel Lazio, nuove regole per le ricette: validità ridotta dal 1° febbraioA partire dal 1° febbraio, a Roma e nel Lazio, vengono introdotte nuove norme riguardanti le ricette mediche. Sanità a Roma nel Lazio, nuove regole per le ricette: validità ridotta dal 1° febbraioA partire dal 1° febbraio, a Roma e nel Lazio entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti le ricette mediche. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Isee 2026, chi deve rinnovarlo e come funzionano le nuove regole; Potere al Popolo si rinnova! Elezioni di portavoce e organismi interni; Al via la settima edizione del Festival del Libro del Sistema Bibliotecario Busto Ticino Valle Olona; Isee 2026, tempo di rinnovo: la precompilata diventa la modalità principale. Le nuove regole. Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Febbraio 2026: le serie e i film da non perdereNetflix, tutte le uscite e le novità del mese di Febbraio 2026: le serie e i film da non perdere da Bridgerton a Motorvalley ... superguidatv.it Napoli, da Rrahmani a McTominay, da febbraio si penserà ai rinnovi, il puntoDopo la chiusura della sessione di mercato di gennaio, il Napoli comincerà a pensare ai rinnovi di giocatori chiave della sq ... ilnapolionline.com Il Papa nelle parrocchie di Roma Il 19 febbraio, il giovedì seguente il Mercoledì delle Ceneri, Leone XIV rinnova la tradizione dell’incontro con i sacerdoti della diocesi. In occasione della Quaresima visiterà anche 5 comunità parrocchiali: una per ogni settor - facebook.com facebook | DEL MONTE COPPA ITALIA 2026 In semifinale si rinnova la sfida con Piacenza (il 7 febbraio a Bologna). Tutti i numeri del confronto # #delMonteCoppa # #trentinonelcuore x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.