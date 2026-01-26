Da febbraio si rinnova la sanità a Roma e nel Lazio

Da febbraio 2026, a Roma e nel Lazio, saranno introdotte importanti modifiche nel settore sanitario. Il presidente della regione, Francesco Rocca, ha approvato nuove delibere che riguardano la validità delle ricette e la rete dei laboratori di analisi. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi sanitari, garantendo un funzionamento più efficace per cittadini e operatori.

Roma e il Lazio si preparano a una svolta nell’ambito sanitario, con tanti cambiamenti. Il presidente della regione Francesco Rocca, con delega alla Sanità, ha varato a fine 2025 delle delibere che rivoluzionano la validità delle ricette e la rete dei laboratori di analisi, a partire dal 1° febbraio 2026. Fra gli obiettivi principali, il taglio delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse. Nuove scadenze ricette: urgenze prenotabili in 10 giorni. Le ricette elettroniche (per le prime visite specialistiche e gli esami) legheranno la loro durata alla classe di priorità, per accelerare le prenotazioni.🔗 Leggi su Sololaroma.itImmagine generica

Sanità a Roma nel Lazio, nuove regole per le ricette: validità ridotta dal 1° febbraioA partire dal 1° febbraio, a Roma e nel Lazio, vengono introdotte nuove norme riguardanti le ricette mediche.

