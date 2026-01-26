Conte | Paghiamo qualcosa fatta in passato che non dovevamo | voglio onestà

Antonio Conte ha commentato la recente sconfitta del Napoli contro la Juventus, sottolineando l'importanza dell’onestà nel calcio. Il tecnico ha evidenziato come, a volte, si paghino conseguenze di scelte passate che non erano corrette, e ha chiesto trasparenza e chiarezza nel confronto sportivo. Un intervento che invita a riflettere sulla necessità di un approccio sincero e responsabile nel mondo del calcio.

Conte. Antonio Conte ha analizzato senza filtri la pesante sconfitta del Napoli per 3-0 sul campo della Juventus. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico azzurro ha spiegato come la gara sia rimasta in equilibrio fino al raddoppio bianconero: “ Fin quando la partita è stata sull’1-0 è stata equilibrata, c’era la percezione che potesse accadere qualcosa per raggiungere il pareggio. Dopo il secondo gol si sono aperti gli spazi “, riconoscendo comunque i meriti degli avversari e l’impegno dei suoi: “ Complimenti a loro, ma anche ai ragazzi che hanno dato tutto “. Conte ha poi acceso i riflettori sulla situazione complicata che il Napoli sta vivendo, soprattutto dal punto di vista delle risorse a disposizione.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ironia avvelenata di Conte in tv: “Si vede che dobbiamo pagare qualcosa che non dovevamo fare”Durante una trasmissione televisiva, Conte ha commentato con ironia la recente sconfitta contro la Juventus, affermando:

Conte a Dazn: «Non voglio tornare sui vecchi episodi, ma c’è qualcosa che non funziona. Ecco le condizioni di Neres»Durante l’intervista a Dazn, Antonio Conte ha commentato l’episodio della partita contro l’Inter, sottolineando che ci sono aspetti che non funzionano come dovrebbero.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Conte: Paghiamo cosa passata che non dovevamo fare. Rigore? Spero in onestà. Mai in carriera…; Conte tra arbitri e infortuni: Chiediamo un calcio pulito, sull'emergenza forse stiamo pagando qualcosa che non dovevamo fare; Napoli, Conte sul contatto Bremer-Hojlund: Speriamo ci sia sempre onestà per un calcio pulito. Infortuni? Forse paghiamo qualcosa che non dovevamo fare; Biasin: Calendario, mercato e infortuni: Antonio Conte parla di tutto tranne di una cosa.

Conte: Paghiamo cosa passata che non dovevamo fare. Rigore? Spero in onestà. Mai in carriera…Le dichiarazioni del tecnico del Napoli rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Juventus ... msn.com

Conte: Il rigore su Hojlund? Non ne parlo, facciano come credono. L’importante è che ci sia onestàIl tecnico dopo il 3-0 incassato dal Napoli contro la Juve: È una situazione inverosimile per i tanti infortunati. Onde alte in mare aperto, ma non scendiamo dalla barca. Giovane non l'avevo mai vist ... msn.com

Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: “Paghiamo il logorio fisico e mentale dell’emergenza infortuni Fin quando la partita è stata sull’1-0 è stata equilibrata e poteva accadere qualcosa per raggiungere il pareggio. Dopo aver concesso il secondo gol si son - facebook.com facebook

Conte: “Paghiamo cosa passata che non dovevamo fare. Rigore Spero in onestà. Mai in carriera…” x.com