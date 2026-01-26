Il Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione fondamentale sulla storia, per ricordare le vittime dell’Olocausto e promuovere valori di tolleranza e rispetto. È un’occasione per confrontarsi con il passato e rafforzare l’impegno civile, affinché simili tragedie non si ripetano. Ricordare significa agire, non limitarsi a commemorare: una responsabilità condivisa da tutta la società.

“La Giornata della Memoria è una responsabilità da onorare con i fatti, non una ricorrenza da calendario. È l'impegno, concreto e quotidiano, a custodire la verità della Shoah e a trasformarla in coscienza civile: perché ciò che è accaduto non possa più accadere. Oggi, più che mai, mentre nel mondo – e anche in Europa – soffia il vento di nuove guerre e riaffiorano rigurgiti di odio, la Memoria torna a essere attuale nel senso più duro e necessario: memoria viva, monito impellente contro il male assoluto del razzismo, della violenza razziale, dell'antisemitismo.” Nota: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giorno della Memoria

Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; VENERDI' 5/12 ULTIMO CONCERTO ALLA BASILICA DI SAN VITALE DELLA RASSEGNA SA

Leggi anche: Comunicato Stampa: Dentro “L'orizzonte degli eventi”, un viaggio tra memoria e metamorfosi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

OpenAI Garlic, Google Titans, Apple Clara, GPT 5.2, AGI Claims and More AI News This Week

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria; Martedì 27 gennaio 2026 Giorno della memoria; Comunicato stampa Iniziative Giorno della Memoria – Assisi.

Giorno della Memoria: la nota stampa del Gruppo Radici di BraciglianoLa memoria dell’Olocausto rappresenta un monito imprescindibile contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza. Per questo motivo – dichiarano i Consiglieri di Radici - invitiamo le istituzi ... salernotoday.it

Comunicato Stampa: Erminia Giorno nominata nel Cda della Direzione Regionale dei Musei Nazionali CalabriaUn passo importante per la cultura calabrese: la Direzione regionale Musei Nazionali Calabria, articolazione territoriale del Ministero della Cultura con sede a Cosenza, ha un nuovo Consiglio di ... iltempo.it

COMUNICATO STAMPA Incontro al “Castello Incantato” tra Comitato di Quartiere, Sindaco e AICA Si è svolto oggi presso il Castello Incantato, una riunione tra il Comitato di Quartiere, il Sindaco Fabio Temine e Francesco Fiorino, in rappresentanza di AICA, e - facebook.com facebook

L’Associazione nazionale magistrati ha emesso un comunicato stampa per criticare il ministro Nordio al termine delle sue comunicazioni in Parlamento sulla giustizia. Come un qualunque partito di opposizione x.com