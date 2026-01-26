Commando esce da un furgone e spara un razzo anticarro contro l' auto blindata del sindaco filippino

Un gruppo armato ha atteso il passaggio dell’auto del sindaco di Shariff Aguak, Akmad Ampatuan, e ha aperto il fuoco lanciando un razzo anticarro contro il veicolo blindato. L'azione, eseguita con rapidità e precisione, ha rappresentato un’imboscata mirata, evidenziando le tensioni e i rischi legati alla sicurezza politica nella regione di Maguindanao del Sur, nelle Filippine.

Akmad Ampatuan è rimasto illeso dopo l'attentato. Tre dei presunti assalitori sono stati uccisi durante un inseguimento L'azione è stata rapidissima. Hanno atteso il passaggio dell'auto di Akmad Ampatuan, sindaco di Shariff Aguak (Maguindanao del Sur, Filippine), e gli hanno teso un'imboscata. Gli attentatori hanno sparato di tutto contro di lui: proiettili di fucili d'assalto e un razzo anticarro. Il veicolo però era blindato. Nonostante la potenza di fuoco usata contro di lui, Akmad Ampatuan è uscito illeso dall'attentato del 25 gennaio. "Il sindaco è al sicuro", ha detto ai giornalisti Anwar Kuit Emblawa, assistente esecutivo di Ampatuan.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Esce sul tetto della sua casa e spara con il fucile contro le auto in sosta nel Napoletano

Leggi anche: Esce sul tetto della sua casa e spara con un fucile modificato contro le auto in sosta nel Napoletano

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma, raid armato nel palazzo: resa dei conti al Tuscolano. Le grida dei residenti e la fuga del commando; Almanacco | Domenica 25 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Domenica 25 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Chiari, rapina con pistola e fucile da Gioielli di Valenza: minacciano le commesse e scappano con il bottino.

Matrix: Ti pagano bene Bennett Bennett: Mi avevano offerto 100.000 $. Ma ne vuoi sapere una Quando mi hanno detto che ti avrei avuto fra le mani ho risposto che l'avrei fatto gratis. Commando 1985 facebook

Su 7 - Sette, settimanale del Corriere della sera, questa settimana trovate una magnifica intervista di Roberto Saviano a Luz, autore di DUE RAGAZZE NUDE, che esce oggi. x.com