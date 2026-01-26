Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la penultima puntata di

S tasera su Rai 1 (alle 21.30) va in onda la penultima puntata di La preside, tratta dalla storia vera della direttrice scolastica di Caivano Eugenia Carfora, che ha catalizzato i telespettatori della prima rete della tv generalista. La terza puntata si concentra sul rapporto tra Lucia, Nicola e l’amico Michele, perdutamente innamorato della compagna di classe. Taormina, Luisa Ranieri su “La Preside”: «Sento grande responsabilità» X Leggi anche › Stasera “La preside” Luisa Ranieri continua a lottare per i suoi ragazzi, nonostante le minacce « L’amore è complicato a tutte le età », dice la preside a Michele. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Come la prederà Michele, perdutamente innamorato della compagna di classe?

Approfondimenti su michele prederà