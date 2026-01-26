Collagene delle meraviglie a cosa serve e come scegliere quello giusto

Il collagene è una proteina fondamentale per la salute della pelle, dei capelli e delle articolazioni. Con l’età la produzione naturale diminuisce, rendendo utile l’integrazione. Esistono diverse formulazioni e concentrazioni sul mercato: scegliere quella più adatta alle proprie esigenze richiede attenzione alle indicazioni e alla qualità del prodotto. In questa guida, approfondiremo le funzioni del collagene e i criteri per selezionare quello più efficace.

Basta affacciarsi in farmacia o profumeria per toccare con mano il moltiplicarsi di prodotti a base di collagene. Un successo che non stupisce, in un Paese che invecchia. E la conferma arriva dai numeri: quello del collagene è un settore in forte crescita in Italia e Europa, trainato da cosmetici anti-aging e integratori. Stando all'ultimo report di Mordor Intelligence quello del Vecchio continente è un mercato da 4,2 mld di dollari, che nel 2031 dovrebbe balzare a quota 7,3 mld di dollari. Ma perché la nostra pelle dopo gli 'anta' ha bisogno di questa sostanza? "Il collagene è la proteina strutturale più abbondante dell'organismo – dice a LaSalute di LaPresse l a farmacista cosmetologa Myriam Mazza – e rappresenta il principale elemento di sostegno della pelle, contribuendo a mantenerne densità, forza ed elasticità.

