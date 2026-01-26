Laura F. Dogu è stata nominata incaricata di affari degli Stati Uniti per il Venezuela, in rappresentanza dell’ambasciata americana. La sua nomina segna un passo nel processo di riavvicinamento diplomatico tra i due Paesi, dopo la sospensione delle relazioni nel 2019. Dogu assume un ruolo chiave nel coordinare le attività statunitensi nel paese, contribuendo a rafforzare i rapporti e a sostenere gli interessi americani nella regione.

Continua l’impegno degli Stati Uniti in Venezuela. Il presidente americano, Donald Trump, ha nominato Laura Farnsworth Dogu come nuova incaricata di Affari dell’Ufficio esterno degli Usa per il Venezuela, in un momento in cui le relazioni diplomatiche dei due Paesi cominciano a normalizzarsi dopo l’interruzione dei rapporti nel 2019. Nata in Texas nel 1964, Dogu è laureata in Amministrazione di imprese e sicurezza nazionale e anche in Arti e in Amministrazione di Imprese. Ha anche un master in Scienze in sicurezza nazionale e strategie di risorse nella Scuola Dwight D. Eisenhower di Sicurezza Nazionale a Washington, DC. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Laura F. Dogu, l’incaricata di affari di Trump per il Venezuela

