Cervia nominato il commissario che guiderà la città fino alle prossime elezioni

Cervia ha nominato un commissario prefettizio che guiderà la città fino alle prossime elezioni. Nella stessa giornata, nove dei sedici consiglieri comunali hanno presentato le proprie dimissioni. Questa scelta temporanea mira a garantire la continuità amministrativa fino al nuovo scrutinio elettorale. La gestione commissariale rappresenta un passaggio istituzionale importante nel percorso di stabilità e rinnovamento del Comune.

Si tratta di Michele Formiglio. Il segretario provinciale del Pd: "Al commissario i migliori auguri di buon lavoro" Da oggi Cervia ha una nuova guida amministrativa, rappresentata dal commissario prefettizio. Nella mattinata di oggi sono state contestualmente presentate ufficialmente le dimissioni da parte di nove consiglieri comunali di Cervia, su sedici assegnati all’ente. Una situazione che ha provocato il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune. Una situazione che si è creata dopo il ritiro delle dimissioni di Mattia Missiroli, ormai ex sindaco di Cervia, poi sfiduciato dalla maggioranza del Consiglio comunale che ha rassegnato le dimissioni in massa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su cervia nominato Paterno, nominati i commissari prefettizi: in carica fino alle prossime elezioni Paternò, nominati i commissari prefettizi: in carica fino alle prossime elezioni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su cervia nominato Argomenti discussi: Silurato dopo l’inchiesta. Cervia, la resa di Missiroli: Una decisione legittima; Cervia. Precisazioni in merito all’operatività amministrativa degli organi comunali in presenza di formali dimissioni del sindaco. Cervia, nominato il commissario che guiderà la città fino alle prossime elezioniSi tratta di Michele Formiglio. Il segretario provinciale del Pd: Al commissario i migliori auguri di buon lavoro ... ravennatoday.it Cervia, Michele Formiglio nominato commissario prefettizioPer garantire il regolare funzionamento del Comune, il Prefetto di Ravenna ha il commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente ... livingcesenatico.it Clamoroso a Cervia, si andrà ad elezioni, il Pd «scarica» il sindaco Missiroli indagato, che aveva appena ritirato le dimissioni - facebook.com facebook Cervia, Guidazzi riconfermato vice presidente nazionale di Fiva x.com

