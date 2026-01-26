Caldaia rotta luce staccata e sede in bilico | l' associazione ipovedenti di Perugia chiede aiuto

L’associazione ipovedenti di Perugia si trova in difficoltà a causa di problemi tecnici: la caldaia guasta e la mancanza di energia elettrica alla sede compromettono le attività e il sostegno alle persone con disabilità visiva. La situazione, durata mesi, richiede interventi tempestivi per garantire continuità e supporto alla comunità che rappresenta.

Una situazione di disagio sia tecnico sia simbolico. Dopo aver trascorso mesi al freddo a causa di una caldaia guasta, la sede perugina dell’Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (Anpvi) si ritrova attualmente senza fornitura di energia elettrica. Secondo quanto riferito dall'associazione, l’interruzione del servizio sarebbe dovuta al mancato pagamento delle bollette da parte delle Acli Circolo Penna Ricci, intestataria delle utenze. Stando alle dichiarazioni, l’Acli non avrebbe preventivamente comunicato all’Anpvi la decisione di non procedere con i pagamenti, nonostante l’associazione si fosse dichiarata disponibile a farsi carico delle spese per la sede di via Lucida 10.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

