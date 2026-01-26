Calcio Risultati serie A l’Udinese inguaia il Verona

L'ultima giornata di Serie A ha visto l'Udinese ottenere una vittoria significativa contro il Verona, influenzando la classifica generale. I risultati di questa giornata offrono uno spaccato aggiornato sulla situazione delle squadre e sulle dinamiche del campionato italiano di calcio. Di seguito, un riepilogo dei principali incontri e dei punteggi che determinano la classifica attuale.

Roma, 26 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Verona-Udinese 1-3 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Juventus-Napoli 3-0, Roma-Milan 1-1, Verona-Udinese 1-3. Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio, Udinese 29, Sassuolo, 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.45 Lazio-Genoa, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Verona Udinese Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Hellas Verona Udinese 0-0 Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti sulle partite in corso e sui risultati finali. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Hellas Verona Udinese 1-1 #Risultati-Serie-A-2025-26 || Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Serie A 202526 permettono di seguire le partite più importanti, come Hellas Verona-Udinese, terminata 1-1. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Zaniolo scarta il portiere e porta l'Udinese in vantaggio Ultime notizie su Verona Udinese Argomenti discussi: Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS; Calcio, risultati serie A: la Juventus è quarta; Calcio, risultati serie A, l’Inter vola a +6; Serie B – Risultati 21° giornata e classifica aggiornata. Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it I risultati del 26 gennaio 2026: posticipo in Serie A e Premier LeagueSi chiude la 22esima giornata con Verona-Udinese, si gioca in Lega Pro, in Inghilterra Everton-Leeds. Successo per Argentinos Juniors e Tigre in Argentina ... calciomagazine.net Risultati e classifica del campionato di Calcio a 5 Serie D – Girone A Nona giornata del girone d’andata facebook Calcio Serie D - Risultati e classifiche x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.