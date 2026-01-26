Tre club di Serie A hanno mostrato interesse per Sebastiano Luperto, attualmente in forza al Cagliari. La società sarda, però, sta lavorando per trattenere il difensore e rafforzare il proprio reparto, facendo muro alle offerte provenienti dalla massima divisione italiana. La situazione rimane monitorata, con l’obiettivo di mantenere Luperto in rosa anche nella prossima stagione.

© Calcionews24.com - Cagliari, Luperto osservato da tre club di Serie A: i rossoblù fanno muro e vogliono trattenerlo

