Avengers | Secret Wars diviso in due film? Ecco da cosa dipenderà la decisione

Recenti indiscrezioni suggeriscono che i Marvel Studios valutino ancora se dividere Avengers: Secret Wars in due film distinti. La decisione finale dipenderà da vari fattori legati alla produzione e alla distribuzione, al fine di garantire la qualità narrativa e l’esperienza del pubblico. Al momento, resta incerto se il blockbuster sarà presentato come un singolo episodio o come un doppio appuntamento cinematografico.

Secondo un nuovo rumor, i Marvel Studios dovrebbero ancora prendere una decisione definitiva sulla divisione in due film distinti del prossimo crossover, quello che arriverà dopo gli eventi di Doomsday Qualche giorno fa era emersa una voce secondo cui i Marvel Studios starebbero pensando di dividere Avengers: Secret Wars in due parti. Se ciò dovesse accadere, questo film e Avengers: Doomsday diventerebbero una trilogia. La Disney è desiderosa di produrre un numero maggiore di sequel e il franchise degli Avengers rimane uno dei più prolifici al mondo. Inoltre, ritardare la conclusione della saga del Multiverso darebbe allo studio un po' più di tempo per garantire che il reboot degli X-Men di Jake Schreier venga realizzato nel miglior modo possibile.

