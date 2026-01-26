Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Gli autovelox mobili continueranno a essere impiegati nelle strade principali della Lombardia, garantendo un controllo costante della velocità. Questa settimana, le autorità effettueranno diversi controlli per favorire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità. È importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare le norme del codice della strada durante i viaggi nelle zone interessate.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti della polizia sulle principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti.

