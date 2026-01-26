Australia Florida Irlanda i college Usa | il grande Erasmus del nuoto azzurro

Negli ultimi tempi, numerosi talenti del nuoto italiano si sono trasferiti all’estero per allenarsi, un fenomeno senza precedenti. Da Ceccon a Quadarella, passando per Curtis, Martinenghi e Bottazzo, molti dei nostri migliori atleti hanno scelto paesi come Australia, Florida, Irlanda e gli Stati Uniti per perfezionare le proprie capacità. Questa tendenza rappresenta un’importante evoluzione nel panorama del nuoto azzurro, segnando un nuovo capitolo di crescita e confronto internazionale.

Thomas Ceccon, Simona Quadarella e Sara Franceschi in Australia; Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Manuel Frigo e Lorenzo Mora in Florida; Sara Curtis, Anita Bottazzo e il giovane bresciano Alan Vergine nei college Usa. E ancora: Federico Poggio a Dublino, in Irlanda, e la promettente stileliberista classe 2008 Bianca Nannucci ad Antibes, in Francia, alla corte di Fred Vergnoux, che la scorsa stagione ha guidato la canadese Summer McIntosh a quattro ori mondiali. Non era mai successo che così tanti nuotatori italiani si allenassero all’estero contemporaneamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

