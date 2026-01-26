ASCOLTI TV 25 GENNAIO 2026

Gli ascolti televisivi del 25 gennaio 2026 mostrano le tendenze e le variazioni tra i principali operatori, Rai e Mediaset. Giulio Strocchi analizza i dati, evidenziando chi ha guadagnato terreno e chi invece ha registrato un calo. Questa panoramica offre una visione chiara della situazione attuale nel panorama televisivo italiano, con approfondimenti sui programmi più seguiti e le dinamiche di mercato.

LA SFIDA TRA RAI E MEDIASET, CHI SALE E CHI SCENDE, COMMENTO E ANALISI A CURA DI GIULIO STROCCHI Domenica 25 gennaio 2026 ha chiuso con una prima serata combattuta ma al ribasso. Canale5 al top con Chi Vuol Essere Milionario a 1.988.000 spettatori (15.8%), il quiz di Gerry Scotti che cala ma resiste con domande milionarie. Rai1 registra un epilogo triste per Prima di Noi al 12.4% di share, fiction storica che non decolla nonostante il cast stellare. Italia1 eccelle con Le Iene a 1.222.000 spettatori (10.3%), con inchieste che appassionano. Rai3 Report vola sul podio, con le inchieste di Ranucci sempre forti. Ascolti TV | Domenica 25 Gennaio 2026 Ascolti TV 25 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

