38 giorni per cambiare vita a Borgoricco

Il 7 marzo 2026, a Borgoricco, si svolge l’evento “38 giorni per cambiare vita”. Lisa, protagonista della storia, si trova in una fase di grande confusione e decisione, pronta a partire con una valigia in mano. Un’occasione per riflettere sui cambiamenti e sulle scelte che possono influire sul nostro percorso. Un incontro che invita a considerare il valore di un nuovo inizio.

il 7 marzo 2026. La vita di Lisa è un vero casino. La incontriamo mentre sta riempiendo freneticamente una valigia, intenzionata a fuggire. Ma qualcuno bussa alla porta: è un impiegato di banca, un uomo solido e affidabile determinato a portare a termine il suo compito. Lo scontro tra i due è inevitabile: personalità opposte e obiettivi inconciliabili. Ne nasce un esilarante rapporto che li condurrà a chiedersi cosa vogliono dalla vita e arrivare insieme, dopo 38 giorni, alla stessa conclusione.

A Bottanuco in scena 38 giorni per cambiare vitaBottanuco. Sabato 22 novembre 2025 alle 21 alla sala della comunità di Bottanuco andrà in scena lo spettacolo 38 giorni per cambiare vita, di Giuseppe Della Misericordia, con la compagnia Teatro e ... bergamonews.it

