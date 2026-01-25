Zone 30 anche a Lucca Favorevoli e contrari alla misura ‘salva vite’

A Lucca, il tema delle “Zone 30” sta suscitando un acceso dibattito tra favorevoli e contrari. La proposta mira a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita, ma incontra anche opposizioni legate a possibili disagi e impatti sulla mobilità. La discussione, condivisa con altre città italiane, si concentra sull’equilibrio tra sicurezza e praticità nel contesto urbano.

Lucca, 25 gennaio 2026 – Il dibattito è particolarmente sentito in tutte le città e anche a Lucca la questione delle "Zone 30" è al centro di un vasto interesse. Dopo la recente sentenza del Tar dell'Emilia Romagna, che ha invalidato la decisione della giunta bolognese guidata dal sindaco Matteo Lepore di abbassare genericamente il limite di velocità a 30 chilometri orari su buona parte della rete stradale cittadina, la materia dovrà essere affrontata rivedendone i principi normativi. Principi che, chiunque amministri, ne terrà conto perché le ordinanze sui limiti di velocità a 30 all'ora, non possono essere emesse in deroga a quanto previsto dal Codice della strada.

