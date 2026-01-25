Veltroni | Ho nostalgia di Conte sono sicuro che lui abbia lasciato il cuore all’Allianz Stadium

In un’intervista a Tuttosport, Walter Veltroni ha commentato la sfida tra Juve e Napoli, sottolineando l’affetto di Conte per la Juventus e la sua passione visibile all’Allianz Stadium. Le sue parole riflettono il legame duraturo tra l’allenatore e la società, evidenziando l’importanza di questi sentimenti nel contesto del calcio italiano.

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Walter Veltroni ha parlato di Juve- Napoli e, ovviamente, della juventinità mai sopita di Conte. Le parole di Veltroni. Spalletti che sensazioni le da? Mi piace molto Spalletti. A parte che sono suo amico e gli voglio bene, ma secondo me è uno vero, non è costruito in laboratorio. È uno istintivo e capisce di calcio. Perché, diciamoci la verità, alla Juventus ha trovato macerie e ha messo insieme una squadra. Anche inventando-si ruoli: Koopmeiners in difesa è un’intuizione quasi come quella di Allegri quando arretrò Mandzukic, speriamo che abbia anche risultati analoghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

